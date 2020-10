Il messaggio di Bellanova: "Non sottovalutate questo virus, non ci si può scherzare"

Raoul Bellanova, terzino dell'Atalanta in prestito al Pescara, è risultato positivo al Covid-19. Positività emersa in Under 21, tramite i social è arrivato anche il suo messaggio. "Ci tengo a farvi sapere che sto bene, sono asintomatico e sono in isolamento. Ci tenevo inoltre a dirvi di non sottovalutare questo virus, sia per il vostro bene che per quello delle persone a voi care, perché non è una cosa su cui scherzare. ora non mi resta che fare il conto alla rovescia per tornare in campo, grazie in anticipo a tutti per i messaggi".