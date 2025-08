Il messaggio di Filippo Galli per Baresi: "Ci hai portato per mano fino all’impossibile perché con te in campo niente lo era. Adesso siamo tutti al tuo fianco"

Franco Baresi, leggendario capitano del Milan, nei giorni scorsi è stato operato per l’asportazione di un nodulo polmonare. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta tanti messaggi di stima, affetto e coraggio da parte di ex compagni, allenatori e sportivi che vogliono veramente bene al Capitano, con la C maiuscola.

Questo il messaggio di Filippo Galli, compagno al Milan: “Ciao Franco, ciao Capitano, ci hai portato per mano fino all’impossibile perché con te in campo niente era impossibile. Adesso siamo tutti al tuo fianco in questa nuova battaglia, certi che forte come sei ne uscirai ancora una volta vincitore. Ti vogliamo tutti un mondo di bene!”.