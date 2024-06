Il messaggio social di Zeroli: "Stagione finita, grazie a tutti, ci vediamo presto!"

vedi letture

Dopo la delusione dell'eliminazione dai playoff Scudetto per via del pareggio di sabato scorso contro la Lazio, il capitano dell'oramai ex Primavera di Ignazio Abate Kevin Zeroli, è stato protagonista in Australia con la prima squadra del Milan in occasione dell'amichevole di lusso contro la Roma a Perth.

Neanche la netta sconfitta ha rovinato la stimolante esperienza oltre oceano dell'italo-nigeriano, che in un post pubblicato sui propri canali social ci ha tenuto a ringraziare tutti rimandando l'appuntamento alla prossima stagione. Nella didascalia del trittico di foto che lo vedono ritratto in campo ieri pomeriggio con la nuova maglia del Milan, Kevin Zeroli ha scritto: "Season over, Thanks everyone, see you soon!" ("Stagione finita, grazie a tutti, ci vediamo presto!" ndr).