Il Milan all'ex presidente: "Tanti auguri di buon compleanno a Silvio Berlusconi"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il profilo Twitter ufficiale del Milan ha dedicato un post di auguri a Silvio Berlusconi, presidente leggendario che in 31 anni di proprietà tra l'86 e il 2017 ha portato il Milan ha vincere 31 trofei in Italia, in Europa e nel Mondo. L'ex presidente compie oggi 86 anni e il tweet del club rossonero recita: "Tanti auguri di buon compleanno a Silvio Berlusconi".