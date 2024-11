Il Milan apre la crisi del Real: Ancelotti contestato dalla moglie di Valverde e su X

A Madrid è processo a Carlo Ancelotti dopo la sconfitta contro il Milan. La moglie di Fede Valverde si è schierata apertamente contro il tecnico emiliano, contestandone la collocazione in campo del marito: "Dove gioca meglio è <i>pivote</i> (perno del centrocampo). Di che parliamo? Cuando capiranno una c**** di volta che Fede non è un esterno?".

Al termine della partita contro il rossoneri il trending topic numero uno in Spagna era dedicato proprio ad Ancelotti con i alcuni tifosi blancos che ne invocano l'esonero. Contestate le valutazioni tattiche, i cambi nel corso della partita e il poco spazio dato ad Arda Guler ed Endrick. I sostenitori non hanno digerito lo 0-4 contro il Barcellona e quella contro il Milan doveva essere la partita del riscatto e che invece ha aperto una crisi. Secondo il portale <i>Sport</i>, Ancelotti si troverebbe in una situazione delicata.