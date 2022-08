Il Milan carica la sfida di stasera: "Are you Rebic for Atalanta-Milan?"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sui propri profili ufficiali, il Milan ha salutato i propri follower con la copertina della sfida di questa sera a Bergamo tra Milan e Atalanta, protagonista Ante Rebic, autore di una doppietta nella prima sfida contro l'Udinese. Gioco di parole nel testo del tweet pubblicato dai rossoneri: "Are you Rebic for Atalanta-Milan?". Le due squadre scenderanno in campo alle ore 20.45 al Gewiss Stadium.