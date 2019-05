Il Milan chiude a 68 punti: è il miglior bottino delle ultime sei stagioni

Il Milan ha chiuso la stagione 2018/19 mancando l'accesso in Champions League. Nonostante la delusione per il non essere riusciti ad agganciare il quarto posto, i rossoneri sono riusciti a ottenere il maggior numero di punti degli ultimi anni. Era, infatti, dal 2012/13 che la formazione milanista non superava quota 64 punti. In quell'occasione, i punti conquistati erano stati 72, quattro in più degli attuali 68.