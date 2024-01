Il Milan Club Dublino festeggia il decimo anniversario con due ospiti speciali. Le foto

vedi letture

Il Milan Club Dublino, nel weekend, ha avuto modo di festeggiare il suo decimo compleanno. Per questo importante anniversario i tifosi rossoneri della capitale irlandese hanno fatto le cose in grande e hanno avuto modo di festeggiare con due ospiti speciali. Un ex giocatore rossonero e un trofeo importante.

Ai festeggiamenti di Dublino, infatti, ha partecipato l'ex portiere Sebastiano Rossi. E con lui c'era anche la Coppa dello Scudetto conquistata dalla squadra di Pioli il 22 maggio 2022. Una serata memorabile per il Milan Club Dublino, riportata nelle foto qui di seguito.