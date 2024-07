Il Milan Club NY omaggia Franco Baresi: "Un capitano, c'è solo un capitano"

Il Milan ha incontrato i tifosi americani a New York nelle scorse ore. Dal palco per salutare i tantissimi sostenitori rossoneri anche Franco Baresi, storico ex capitano del Diavolo e attuale presidente onorario del club che è partito con la squadra per questa tournée negli Stati Uniti. Alla comparsa dello storico numero 6 del Milan, i tifosi hanno intonato il celebre coro: "Un capitano, c'è solo un capitano", come viene riportato nel video pubblicato su MilanNews.it realizzato dal nutrito Milan Club New York.

