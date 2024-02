Il Milan continua a volare in Serie A: l'ultima sconfitta a dicembre

Un Milan compatto, unito e forte di gran spirito di squadra vince 1-0 contro il Napoli nel posticipo domenicale della 24^esima giornata di Serie A: decide un gol di Theo sull'ennesimo grande assist di Rafa Leao. Dopo, tanto, troppo tempo (non capitava dal 30 dicembre contro il Sassuolo) i rossoneri vincono senza subire reti, gestendo bene il possesso palla ma sprecando forse ancora troppi contropiedi in ottica offensiva. I rossoneri viaggiano su alte frequenze in Serie A.

Infatti, nelle ultime 9 giornate di campionato, 7 vittorie e 2 pareggi per il Milan di Pioli, con l'ultima sconfitta in Serie A datata 9 dicembre contro l'Atalanta.