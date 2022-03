Il Milan crossa poco e non bene, Pioli: "Influisce la nostra costruzione, bisogna avere più qualità"

MilanNews.it

© foto di ALBERTO LINGRIA

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato così un dato preoccupante sui cross effettuati: "Sul dato influisce la nostra costruzione, la nostra volontà di riempire le posizioni tra le linee. Non siamo votati ad andare sul fondo per crossare, ma quando ci arrivi bisogna avere più qualità nei cross. Tante volte preferiamo a giocare dentro piuttosto che fuori, ma penso anche che sarebbe meglio partire da fuori per poi entrare dentro".