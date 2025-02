Il Milan di Conceiçao, tra rimonte e troppi approcci sbagliati: la particolare statistica

Il Milan esce sconfitto per 1-0 nella sfida contro il Feyenoord, valida per il Playoff d'andata della Champions League 2024/2025. La partita, disputata al "De Kuip" di Rotterdam, ha visto i padroni di casa passare in vantaggio già al 3' grazie a un gol di Paixão, su assist di Smal. Nonostante i tentativi dei rossoneri di riequilibrare il match, il risultato non è cambiato. Questa sconfitta complica il cammino verso gli Ottavi di finale. Martedì prossimo servirà ben altra prestazione per poter ribaltare la sfida.

I numeri con Conceiçao: gol subiti e troppo approcci sbagliati

Nonostante un trofeo vinto, il Milan di Conceiçao stenta a trasformarsi in una creatura evoluta davvero. I rossoneri sotto la guida dell'ex tecnico del Porto tra Serie A e Champions sono andati 7 volte in svantaggio: Como, Juve e Parma in A, Inter e Juve in Supercoppa; Dinamo e Feyenoord in Champions. Di queste 7, il Milan ha saputo ribaltare il risultato in 4 occasioni (Juve, Inter, Como e Parma). 7 volte su 12 partite, un dato che resta impressionante e che sicuramente non può far felice mister Conceiçao e staff.

IL TABELLINO

FEYENOORD-MILAN 1-0

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read (34'st Mitchell), Beelen, Hancko, Smal (25'st Bueno); Moder, Milambo, Timber (34'st Osman); Hadj Moussa, Ueda (1'st Carranza), Paixão (40'st Ivanušec). A disp.: Andreev, Ka; Giersthove; 'T Zand, Van Den Elshout; Redmond. All.: Bosschaart.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw (15'st Tomori), Pavlović, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic (15'st Chukwueze), João Félix, Leão (38'st Camarda); Gimenez (37'st Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano. All.: Conceição.

Arbitro: José María Sánchez (Spagna).

Gol: 3' Paixão (F).

Ammoniti: 6'st Thiaw (M), 12'st Smal (F), 17'st Milambo (F).