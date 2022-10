Il Milan di Pioli è una macchina da pressing: tutti i numeri e i primati dei rossoneri

MilanNews.it

Il pressing e la riaggressione alta sono alla base dell’idea di calcio di mister Stefano Pioli, da tre anni a questa parte ha letteralmente rivoltato come un calzino il modo di giocare dei rossoneri: da squadra avulsa e passiva a team fresco, veloce, intenso.

Sensazione che vengono supportate anche dai dati: la squadra di Pioli è prima per palle offensive recuperate (possesso recuperato nella metà campo avversaria), prima per l’altezza media dei palloni recuperati, primi per tiri arrivati dopo aver recuperato il possesso, prima per gol in contropiede e seconda in Serie A per altezza media del baricentro. A riportarlo è Sky Sport.