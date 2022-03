Il Milan è dove vorrebbe che fosse? Pioli: "Ad inizio stagione avrei detto sì, due settimane fa avrei detto qualcosa in più"

MilanNews.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Napoli per parlare della situazione in classifica: "Due settimane ti avrei detto qualcosa in più, ad inizio stagione ti avrei detto di sì. Abbiamo fatto un percorso e ora mancano 11 partite. Dobbiamo essere soddisfatti, ma da ora in avanti tutte le partite saranno dei crocevia e dovranno essere affrontate con tanta lucidità e convinzione. Il Napoli è in grande condizione, ha grandissima qualità ma ce l'abbiamo anche noi. Dobbiamo giocare con grande forza".