Il Milan, intervenuto su Twitter, ha augurato un buon compleanno a Dario Simic e ad Ibou Ba.

Two more birthdays to celebrate for the Rossoneri family: have a great day Ibou and Dario!



Ci sono ancora due compleanni da festeggiare: auguri a Ibou Ba e Dario Šimić! #SempreMilan pic.twitter.com/gwAxFGGXQ4