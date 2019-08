Il Milan e il cordoglio per la scomparsa di Xana: "Condoglianze a Luis Enrique e alla sua famiglia"

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha espresso le sue più sentite condoglianze a Luis Enrique per la tragica scomparsa della figlia Xana: "I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno a Luis Enrique e alla sua famiglia per la scomparsa di sua figlia Xana. Possa riposare in pace. Mucha fuerza y ánimo".

Our thoughts and condolences are with Luis Enrique and his family for the loss of his daugther Xana. May she rest in peace. Mucha fuerza y ánimo. https://t.co/VOnOP6H1Eb