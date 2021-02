Il Milan e il ko di La Spezia: colpa anche dei pesanti carichi di lavoro in allenamento?

Come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, dopo che è uscito dalla Coppa Italia, il Milan ha avuto due settimane libere da impegni infrasettimanali e così Stefano Pioli e il suo staff hanno deciso di pianificare alcuni giorni di lavoro fisico più intenso per i giocatori milanisti. Questi allenamenti sono stati fatti nella settimana pre-Crotone, mentre in quella che ha preceduto la trasferta a La Spezia sono state svolte sedute di lavoro normali dal punto di vista atletico. Non è escluso che il calo contro i bianconeri di Italiano sia stato causato anche dalle "gambe pesanti".