Il Milan e il pareggio contro il Sassuolo. Biasin: "Stavolta Allegri ha sbagliato qualcosa..."

vedi letture

Ospite negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin ha rilasciato queste parole sul Milan che ha pareggiato 2-2 contro il Sassuolo: "Allegri ha ragione a dire che è un buon punto perchè il Sassuolo poteva anche vincere. E un calcolatore come lui ti dice che poteva andare anche peggio e quindi si porta a casa un punto nell'ottica di uno scudetto a bassa quota. Va anche detto però che Allegri è sempre bravissimo a gestire i 90 minuti, stavolta invece ha sbagliato qualcosa come il cambio di Pulisic".

