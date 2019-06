Il Milan e la carica agli azzurri in vista di Italia-Bosnia: "A caccia della quarta vittoria"

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha augurato buona fortuna agli azzurri (tra i quali è presente anche Romagnoli) in vista della sfida di stasera contro la Bosnia: "Azzurri a caccia della quarta vittoria!".<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="en" dir="ltr">🇮🇹 vs 🇧🇦 Road to <a href="https://twitter.com/hashtag/Euro2020?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Euro2020</a><br>Azzurri a caccia della quarta vittoria! <br>Matchday 4 for Italy looking to take home a fourth straight win in the <a href="https://twitter.com/hashtag/EuropeanQualifiers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EuropeanQualifiers</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WorldwideMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WorldwideMilan</a> <a href="https://t.co/g6a4a0kPgq">pic.twitter.com/g6a4a0kPgq</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1138436019626414082?ref_src=twsrc%5Etfw">11 giugno 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>