Il Milan e la Champions, Sacchi: "Mi aspetto di più: a Zagabria un inferno"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Arrigo Sacchi ha dato questa mattina sulla Gazzetta dello Sport il suo giudizio sulla stagione del Milan in Champions League fino a questo momento, a due giornate dal termine. Queste le sue parole: "Non sufficiente, per ora. Mi aspetto di più, so che possono fare di più e lo hanno già dimostrato. Non si può giocare uno contro uno con gli attaccanti del Chelsea, i difensori vanno in difficoltà se non hanno un aiuto. Credo che Pioli, molto competente, si sia accorto di che cosa si deve aggiustare. Due vittorie nelle prossime due gare sono alla portata del Milan, ma attenzione alla trasferta di Zagabria. Sarà un inferno"