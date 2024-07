Il Milan è la squadra di Serie A con più giocatori ai quarti di Euro2024

Se da un lato il Milan non ha mandato nessuno dei suoi giocatori italiani ad Euro2024, dall'altro è una delle squadre di Serie A più rappresentate nell'importante competizione continentale fra Svizzera, Francia, Portogallo, Serbia, Danimarica ed Olanda. Sono infatti ben 8 i rossoneri che si sono messi in mostra in questo primo mese di Europeo, con alcuni che sono risultati essere in diverse occasioni anche decisivi, vedi Jovic o i soliti Theo Hernandez e Mike Maignan.

Non è assolutamente da escludere che alcuni di questi possano addirittura arrivarsi anche a giocare il titolo di campione d'Europa il prossimo 14 luglio, visto che il Milan è la squadra di Serie A con più giocatori ai quarti di finale di Euro2024. Degli 8 iniziali mandati in Germania il Diavolo ne ha persi solo due perché eliminati, Kjaer e Jovic, mentre gli altri sono tutti ancora in corsa. Questi sono Reijnders con l'Olanda, Okafor con la Svizzera, Theo, Maignan e Giroud con la Francia e Leao con il Portogallo, con questi ultimi quattro che per ironia della sorte si affronteranno ai quarti proprio in questo fine settimana. Vedremo chi avrà la meglio.