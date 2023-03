Il Milan e Turpin si incrociano per la terza volta: la seconda volta l'8 marzo

MilanNews.it

Questa sera al Tottenham Hotspur Stadium arbitrerà il francese Clement Turpin. Sarà la terza volta per lui con i rossoneri, finora una sconfitta (proprio l'8 marzo) contro l'Arsenal per 2-0 e un pareggio, la scorsa stagione, per 1-1 contro il Porto, con gol di Luis Diaz per i portoghesi e autogol di Mbemba per il Milan.

