Il Milan e una difesa che funziona: i numeri rispetto alla passata stagione

Il Milan e una difesa che funziona: i numeri rispetto alla passata stagioneMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:10News
di Federico Calabrese

Il Milan è più solido e la difesa, Massimiliano Allegri, l'ha sistemata eccome. I dati li riporta il Corriere dello Sport, che spiega come - rispetto alla passata stagione - il Diavolo è una squadra nettamente più solida, sistemata nella sua stabilità difensiva dal lavoro di Allegri.

Anche qui i numeri dicono tanto: un anno fa Maignan aveva subito 35 reti, più di un gol a partita, mentre oggi Pavlovic e compagni rappresentano la seconda difesa meno battuta del campionato con 23 gol subìti, uno in più rispetto al Como di Cesc Fabregas.