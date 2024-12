Il Milan e una media punti in Serie A non da Champions: 1,57 a partita

Dopo il ko di Bergamo, il Milan si è allontanato ancora di più dalla vetta della classifica, ma in questo momento è distante anche la quarta posizione e dunque l'ultimo posto valido per qualificarsi alla prossima Champions League (a meno che l’Italia non abbia ancora un posto in più in base al ranking per nazioni dell’Uefa e dunque anche arrivare quinti permetterebbe di partecipare alla massima competizione europea per club nella prossima stagione).

Finora l'andamento del Milan in campionato è stato piuttosto deludente, con 22 punti raccolti in 14 partite e una media di appena 1,57 punti a partita. E' un dato sicuramente negativo, con il quale è impossibile pensare di arrivare in Champions League. I rossoneri devono cambiare marcia in fretta in Serie A perchè non si possono permettere altri passi falsi, altrimenti i primi posti della classifica potrebbero diventare ancora di più un miraggio.