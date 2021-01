Il Milan entra nel mondo delle criptovalute sportive e lancia $ACM Fan Token su socios.com

AC Milan e Chiliz, l'azienda fintech blockchain leader a livello mondiale, annunciano una nuova partnership globale a lungo termine con Socios.com. L'accordo prevede il lancio del $ACM Fan Token sulla popolare piattaforma nelle prossime settimane.

Questa nuova partnership, oltre a ed essere un altro importante tassello nel percorso di innovazione del Milan, è strategica per i rossoneri per accrescere la propria presenza sul digitale e coinvolgere ed interagire in maniera innovativa con la fanbase globale, soprattutto in questi tempi difficili.

I fan in possesso del nuovo $ACM Fan Token avranno accesso ad un'ampia serie di benefit inclusa la possibilità di influenzare molte decisioni del Club in maniera attiva ogni stagione, oltre a usufruire di premi e VIP experiences, promozioni pensate dal Club e dagli sponsor, giochi, concorsi, e lo status di "super-fan".

Al momento del lancio, i Token "Milan Devils" che utilizzano la funzione Locker Room su Socios.com verranno trasformati in $ACM Fan Token.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer AC Milan, ha dichiarato: "Siamo felici di collaborare con Socios.com e di accoglierli nella nostra famiglia di global partner. Questa partnership ci consentirà di dare alla nostra fanbase globale di 450 milioni di tifosi rossoneri un altro entusiasmante modo di interagire con il Milan, soprattutto nelle attuali circostanze create dalla pandemia. Siamo un Club innovativo e attento alle innovazioni e questa partnership ci permette di compiere un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di modernizzazione".

Alexandre Dreyfus, CEO & Founder Chiliz e Socios.com, ha commentato: "Sono lieto di dare il benvenuto al Milan ed ai suoi 450 milioni di tifosi globali a Socios.com. I tifosi rossoneri avranno la possibilità di interagire con la propria squadra del cuore più che mai: potranno influenzare le decisioni del Club attraverso dei sondaggi, avranno accesso a premi VIP, promozioni esclusive, chat forum e molto altro. La partnership con il Milan è davvero il modo migliore di iniziare un anno nel quale lavoreremo ancora di più per consolidare i Fan Token come miglior strumento di engagement e come nuovo potente generatore di ricavi per l’industria dello sport".