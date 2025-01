Il Milan fa 50 e Red Bird urla il primo estratto. La strada é stata tracciata: ora, crescita

Con la Supercoppa Italiana, il Milan ha alzato il primo trofeo dell'era RedBird, il 50esimo della sua gloriosa storia. Nel palmares rossonero ora si contano 19 scudetti, 8 Supercoppa Italiana, 7 Champions League/Coppa dei Campioni, 5 Supercoppa Europea, 5 Coppa Italia, 3 Coppa Intercontinentale, 2 Coppa delle Coppe, 1 Mondiale per club. Numero tondo per una bacheca che dovrà ancora essere riempita.

La strada

E la chiave per farlo l'ha indicata Sergio Conceicao nelle prime due partite con lui in panchina: fame, mentalità, voglia di vincere, spirito di gruppo. Il tutto, ovviamente, unito al valore tecnico e fisico di una squadra che ha in rosa sì alcune lacune, ma anche alcuni giocatori di valore assoluto. Anche Zlatan Ibrahimovic, dopo la finale, ci ha tenuto a sottolineare quale deve essere la strada del gruppo: "Quando una squadra ha questa voglia di vincere è difficile batterla, è difficile raga... Quando abbiamo iniziato il campionato, vi ho detto che tutto dipende da noi, perché è tutto dentro la testa. Oggi lo avete dimostrato".

Il messaggio

Questo successo potrà anche aiutare Gerry Cardinale nell'essere più sostanzioso con l'apporto al club. Le sue parole post finale lasciano ben sperare: "Congratulazioni per questo straordinario risultato. Vincere questa coppa e farlo in un derby è stato speciale e qualcosa di cui dovete essere profondamente orgogliosi. La stagione sin qui è stata impegnativa, ma godetevi questo momento e con questa spinta tornate in Italia per rivendicare il posto che spetta al Milan ai vertici della Serie A. Vi abbraccio tutti e sono con voi in ogni momento".