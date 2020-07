Il Milan "formato Europa" è una macchia inarrestabile: 25 gol e 20 punti in 8 gare

Il 5-1 con cui il Milan ha battuto il Bologna fa impressione. Perché i rossoneri da anni non avevano numeri così importanti e non erano padroni del gioco. Si parla di una media di oltre tre gol a partita per effetto delle 25 reti segnate in 8 match, addirittura meglio dell’Atalanta. E 20 punti conquistati nelle 8 sfide post lockdown, che si traducono in 6 vittorie e due pareggi. Il Milan ha un andamento altissimo tanto da aver rosicchiato ormai tutto lo svantaggio nei confronti della Roma, arrivando solamente ad una lunghezza (i giallorossi oggi affronteranno l’Inter) per la corsa al quinti posto. “La squadra si sta divertendo, è quello che traspare dagli allenamenti e da tutti i momenti in cui stiamo insieme. Oggi abbiamo giocato una gara di ottimo livello, il Bologna è un avversario difficile. Stiamo bene e abbiamo fiducia, dobbiamo portare queste caratteristiche fino alla fine, mancano quattro partite e non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo", ha confessato Pioli al termine della gara.

Primo gol in stagione con il Milan anche per Ismael Bennacer: “Sono contento perché ho aiutato la squadra. Fare gol è sempre bello dal punto di vista personale. Abbiamo vinto e siamo contenti. Aobbiamo sempre guardare avanti perché fra 3 giorni giochiamo ancora. Mancano ancora 4 partite, non abbiamo fatto ancora nulla”. Messaggio importante da parte di Hanak Calhanoglu nei confronti di Pioli: “C'è voglia, non è facile giocare ogni due giorni, le nostre gambe sono stanche ma abbiamo mostrato il nostro cuore, il Bologna gioca sempre 1vs1 non era facile. Abbiamo fatto pressing alto e abbiamo segnato. Lui mi ha cambiato tanto, mi lasciato giocare come voglio, libero senza fare casino, parla con me sempre anche fuori dal campo, mi aiuta tanto e sono contento. Gioco anche per lui, è una persona molto importante non solo per me ma anche per la squadra. Siamo contento di avere un allenatore così", ha spiegato il turco.