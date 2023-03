Il Milan frena l'invasione napoletana e si prepara a un San Siro tutto rossonero

Come comunicato ieri dal sito ufficiale del Milan, oggi si aprono le vendite dei biglietti per l’andata dei quarti di finale di Champions League tra i rossoneri e il Napoli, gara che si disputerà a San Siro il prossimo 12 aprile alle ore 21. Una partita già molto sentita e per cui si prevederà grande spettacolo sugli spalti. Fin dai primissimi minuti dopo il sorteggio, moltissimi tifosi partenopei si sono lanciati all’inseguimento di biglietti aerei e ferroviari, prima ancora di avere la certezza di poter accedere allo stadio anche nei settori dedicati ai tifosi rossoneri, causando un aumento stellare dei prezzi per il capoluogo lombardo. La grande foga dei tifosi azzurri è stata però frenata dalle modalità di vendita dei biglietti che il Milan ha annunciato nel pomeriggio di ieri, che limitano la possibilità ai tifosi napoletani di occupare anche altri settori oltre a quello dedicato agli ospiti.

Infatti, da oggi alle 12, i biglietti saranno messi in vendita solo ed esclusivamente per gli abbonati rossoneri che potranno comperare i tagliandi per loro ed altri tre abbonati. Esaurita questa fase, dal 24 marzo i biglietti verranno messi in vendita esclusiva per i possessori di Carta Cuore Rossonero emessa entro l’8 marzo 2023 che potranno acquistare fino a 4 tagliandi per sè e altri possessori della tessera del tifoso del Milan (sempre emessa entro l’8 marzo 2023). Solo poi, se necessario, verrà indetta una terza fase di vendita di cui ancora non sono state rese note le modalità. Una strategia saggia del Milan che nella gara di casa vuole vestire di rossonero e rossonero soltanto tutto l’impianto di San Siro per spingere la squadra verso il sogno delle semifinali.