Il Milan Futuro attende in Umbria: rossoneri ospitati al "Curi" di Perugia

Dopo il rinvio deciso ieri delle gare in programma per Pasquetta nel Girone B di Serie C a causa della morte di Papa Francesco, il Milan Futuro si è trovato a soggiornare più del previsto in Umbria in attesa della sfida di domani contro il Gubbio.

A ospitare i rossoneri in questi giorni per i propri allenamenti è stato un club rivale nel raggruppamento come il Perugia che ha messo a disposizione lo stadio Curi per gli uomini di mister Oddo come si vede nelle storie Instagram del club rossonero.

GIRONE B

Mercoledì 23 aprile, ore 18.00

Arezzo-Lucchese

Campobasso-Perugia

Gubbio-Milan Futuro

Legnago Salus-Pescara

Pineto-Entella

Pontedera-Rimini

Sestri Levante-Ascoli

Ternana-Pianese

Torres-Carpi

Vis Pesaro-SPAL

Classifica - Virtus Entella 81, Ternana 70 (-2 punti), Torres 65, Pescara 61, Arezzo 58, Vis Pesaro 56, Pineto 55, Pianese 53, Rimini 50 (-2 punti), Pontedera 45, Gubbio 45, Carpi 44, Perugia 44, Campobasso 40, Ascoli 39, Lucchese 36 (-6 punti), Milan Futuro 33, SPAL 31 (-3 punti), Sestri Levante 27, Legnago Salus 26