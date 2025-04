Il Milan Futuro ribalta il Sestri nello scontro diretto. Seconda vittoria consecutiva: non era mai successo

Grande, grandissima vittoria del Milan Futuro che per la prima volta in questo campionato vince due gare consecutive. Battuto il Sestri Levante a domicilio per 2-1 in una gara cruciale per la salvezza e la corsa ai playout. Con questa vittoria, in attesa di SPAL e Lucchese, i rossoneri sono quartultimi a +1 sul terzultimo posto e a -3 dal quintultimo. Decisive le reti, in rimonta, di Alesi e Ianesi che nel secondo tempo ribaltano tutto. Prossimo impegno, la Ternana seconda in classifica domenica prossima alle 12.30.

Vittoria cruciale per i rossoneri di Oddo che non partono benissimo e incassano subito la rete di Montebugnoli su angolo. I rossoneri non si scoraggiano e dimostrano grande carattere, andando vicini al pareggio prima dell'intervallo. La rete non arriva ma al rientro dagli spogliatoi è ancora il Diavolo a fare la partita e a non cedere alle provocazioni dei giocatori del Sestri Levante che cercano di perdere tempo e innervosire la squadra rossonera. Finalmente, al 68° arriva il pareggio, firmato dal solito Gabriele Alesi - alla seconda rete consecutiva - che sfonda l'incrocio con un gran destro. All'82° i liguri rimangono in dieci per un fallo a palla lontana e due minuti dopo il Milan Futuro ne approfitta, raddoppiando con Simone Ianesi. Un 2-1 che non cambia più e regala una grande gioia al Milan che ora deve costruire su questa continuità.