Il Milan Futuro si rinforza: preso il centrale classe 2004 Zukic dal ND Primorje

Novità di mercato per il Milan Futuro: stando a quanto riportato da Matteo Moretto, i rossoneri avrebbero acquistato per la loro seconda squadra in Serie C Damir Zukic, difensore centrale sloveno del ND Primorje. Classe 2004, Zukic è un centrale destro che ha già disputato 5 partite nel campionato sloveno di massima serie in questa stagione, dopo essere entrato a far parte della squadra nel febbraio 2024.