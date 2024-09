Il Milan Glorie in viaggio verso la Georgia: la foto di Massimo Oddo

Domani torna in campo la squadra del Milan Glorie, formazione formata da tanti ex campioni rossoneri che gioca gare amichevoli contro altre squadre di leggende in giro per il mondo. La formazione domani alle ore 17 italiane farà tappa in Georgia dove a Tbilisi sfiderà la Georgia Legends per una gara di esibizione. La partita sarà visibile sull'app ufficiale del Milan.

L'ex terzino rossonero Massimo Oddo ha pubblicato una foto di parte del gruppo in partenza per la Georgia. Nello scatto, oltre all'ex numero 44, si vedono: Riccardo Montolivo, Valerio Fiori, Serginho, Dida, Christian Brocchi, Massimo Ambrosini, Christian Zaccardo, Cafu, Ricardo Kakà, Christian Panucci, Marco Borriello e Alessandro Costacurta.