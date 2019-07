Il Milan ha chiuso per Duarte e Leão. Dagli Usa: segnali positivi per Giampaolo

Il Milan ha messo le mani su Rafael Leão e Leo Duarte, ormai due nuovi acquisti. In queste ore sbarcheranno in Italia per rinforzare la rosa di mister Giampaolo. Il primo è un attaccante classe 99 del Lille, portoghese che viene descritto in patria come futuro fenomeno essendo un 9 moderno, fisico e tecnico. Prima punta mobile che può essere schierato anche seconda punta, sarà un investimento di 35 mln di euro e nella trattativa entrerà anche Tiago Djalo, valutato circa 5 milioni di euro. Ma ci sarà anche un rinforzo per la difesa, perché Duarte dal Flamengo è pronto a trasferirsi a Milano. Il 23enne andrà a riempire la batteria di difensori centrali, un’operazione che si concluderà a 10-11 milioni di euro. Segnalato da Lucci e Serginho, Duarte è stato monitorato in passato anche da Moncada. Il tecnico del Flamengo, Jorge Jesus, ha praticamente annunciato la partenza del difensore: “Sono sicuro che farà benissimo al Milan, spero che avrà fortuna. Sta preparando il suo trasferimento in Europa e gli auguro il meglio".

In uscita invece Patrick Cutrone. Ormai l’accordo con i Wolves è cosa fatta, per circa 18 milioni più 4 di bonus. Tra oggi e domani il giocatore sbarcherà in Premier League per firmare un contratto di 4 anni a circa 2 mln netti a stagione. Si raffredda la trattativa per Angel Correa, poiché Milan e Atletico non riescono a trovare l’intesa giusta. I rossoneri sono fermi sulla cifra di 40 milioni più bonus, mentre l’Atletico vorrebbe arrivare almeno a quota 50 milioni totali.

Ieri sera il Milan è sceso in campo contro il Benfica nel secondo match dell’International Champions Cup. Nel primo tempo i rossoneri hanno espresso un buon gioco, dimostrando organizzazione tattica e idee chiare nel gioco offensivo. Senza tanti titolari e con molti giocatori della scorsa stagione, la squadra di Giampaolo ha fatto vedere buone cose, entusiasmando anche i tifosi rossoneri in vista dell’inizio di campionato.