Il Milan ha toccato 20 palloni in più del Verona nell'area avversaria domenica sera

© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria del Milan sul Verona in trasferta è stata meritata, come testimonia il risultato ma anche i numeri. Nonostante una prestazione molto coraggiosa degli scaligeri, i rossoneri hanno sofferto poco in area di rigore e creato molte palle gol. Infatti, come riporta il match report della Lega Serie A, i rossoneri hanno toccato 34 palloni nell'area degli avversari. L'Hellas, da parte sua, nell'area di Maignan ne ha toccati solamente 14, cioè venti in meno rispetto alla formazione di Stefano Pioli.