Il Milan ha un'identità chiara. Gazzetta: "Può stare in alta quota ma serve mercato"

La Gazzetta dello Sport sottolinea l'identità chiara del Milan più delle sue concorrenti allo scudetto, scrivendo che la serenità con cui i rossoneri hanno assorbito la sconfitta con la Juve dopo 27 partite utili segnala la maturità dell'ambiente. A decidere la debacle coi bianconeri, nel bel mezzo di una gara propositiva, sono stati i cambi. Ciò che ha tenuto in partita il Diavolo, e che gli ha permesso di fare 17 punti su 21 nelle 7 precedenti sfide senza Ibra, è stato il gioco, il vero tesoro di Pioli. Proprio per questo il Milan può restare in quota. Ma il gioco non può coprire tutto, i giovani sono bravi ma acerbi, il centrocampo ha bisogno di mercato non meno della difesa, così come serve un'altra punta centrale.