Il Milan ha vinto una sola partita contro club inglesi in trasferta in Europa

vedi letture

Il Milan si appresta ad affrontare il Newcastle per l'ultima giornata di Champions League. Per sperare negli ottavi di finale i rossoneri devono espugnare domani sera il St. James's Park e poi attendere buone notizie da Dortmund ossia la sconfitta del Psg contro il Borussia. Per prima cosa, però, i rossoneri dovranno fare il loro e non sarà facile.

La storia rossonera, infatti, è poco incoraggiante. Il Milan ha giocato 21 volte delle trasferte europee in Inghilterra. Di questi incontri, il Diavolo ha vinto solo una volta, nella stagione 2004/2005 quando i rossoneri espugnarono Old Trafford grazie al gol di Hernan Crespo negli ottavi di finale. Per il resto, il Milan ha ottenuto 8 pareggi e 12 sconfitte.