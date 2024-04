Il Milan in prestito - Pellegrino affonda con la Salernitana. Media voto inferiore al 5

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo:

Marco Pellegrino (Salernitana)

Affonda come tutta la Salernitana a Bologna. Stefano Colantuono, chiamato al capezzale dei campani, ha schierato l'argentino dal 1' ma anche in questa occasione la sua prestazione è stata tutt'altro che convincente. Viene impiegato da terzino, Orsolini va a nozze e fa tutto quello che vuole come in occasione della prima rete. In grande, grande difficoltà. Sostituito al 65' da Legowski. Complessivamente l'esperienza è fin qui da dimenticare: media TMW di 4.93.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0