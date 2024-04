Il Milan in prestito: poco meno di mezz'ora per Romero, a partita già compromessa

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito? Sono i 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo. Ecco qual è stato il weekend per alcuni di loro

Luka Romero (Almeria)

Poco meno di mezz'ora per l'argentino, che nella sfida casalinga contro l'Osasuna subentra al 67' a Jonathan Viera quando i giochi erano ormai fatti, col risultato di 0-3, poi definitivo. Pochi palloni toccati, ma prestazione ingiudicabile vista la situazione. Arrivato a gennaio, Romero ha giocato 6 partite, tre delle quali da titolare, vivendo una notte speciale contro l'Atlético Madrid: in quella partita ha segnato una doppietta. Tanta paura invece contro il Celta dove a seguito di uno scontro di gioco è uscito in barella, facendo temere il peggio. Per fortuna gli accertamenti hanno escluso qualsiasi frattura ed è regolarmente tornato in campo dieci giorni dopo contro il Siviglia.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti: 2

Assist: 0

