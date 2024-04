Il Milan in prestito: stagione finita per Antonio Gala, operato al menisco

Termina qui la stagione di Antonio Gala col Sestri Levante. Il trequartista 19enne, di proprietà del Milan (LEGGI QUI L'ESCLUSIVA PER MILANNEWS) è stato operato lunedì al menisco. "Operazione al menisco andata alla grande. Ora si pensa già al ritorno in campo" scrive lo stesso giocatore in una Instagram Story.

Il suo bottino nella sua prima stagione lontano dal Milan è di 33 presenze complessive fra campionato e Coppa Italia di Serie C. Ai nostri microfoni lo stesso Gala si è dato un voto per la stagione disputata: "Mi darei un 6.5. Facciamo 7, per la crescita".

E sull'esperienza in Serie C ha dichiarato: "Stando con i grandi dello spogliatoio impari tantissimo. Capisci anzitutto che ci sono obiettivi da perseguire e non puoi permetterti di perdere la testa. Prima quando ero escluso dalla formazione titolare mi arrabbiavo, qui ho imparato che tutti possono essere utili, anche subentrando. Alla fine ho fatto tesoro di questo, tanto che 3 dei miei 4 assist sono arrivati da subentrato".

Per il futuro, invece: "Presto per dirlo, siamo ad aprile e dipenderà dalla volontà del Milan. Ciò che posso dire è che il mio obiettivo è fare una stagione migliore di quella attuale. Questo è poco ma sicuro".