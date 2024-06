Il Milan inaugura il primo "Milan Junior Camp" in Messico

vedi letture

AC Milan è orgoglioso di annunciare il lancio del progetto Milan Junior Camp in Messico, segnando la prima volta che questo programma dedicato ai giovani arriva nel paese. In collaborazione con la società Forza Sport MX, il Camp offrirà a bambini e ragazzi la possibilità di avvicinarsi al calcio attraverso la filosofia Milan.

Il Junior Camp si terrà dal 5 al 17 agosto nella delegazione Álvaro Obregón del distretto federale di Las Águilas, a Città del Messico. Bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni potranno vivere un'esperienza formativa di alto livello, improntata sui valori e la metodologia di AC Milan.

Sotto la guida del Tecnico Milan Giuseppe Vuono, gli allenamenti saranno strutturati secondo il Metodo Milan, volto a valorizzare le potenzialità dei partecipanti attraverso attività mirate al miglioramento personale. L'obiettivo è sviluppare abilità motorie, tecniche, tattiche e psicologiche, promuovendo al contempo valori fondamentali come il rispetto, l'armonia di gruppo, l'inclusione e la passione per lo sport.

Questo annuncio arriva mentre la squadra femminile di AC Milan è attualmente impegnata in un Post-Season Tour in Messico, che include la partecipazione al torneo Her Nations Tour con amichevoli contro il Club Rayadas de Monterrey e il Club de Fútbol Pachuca, oltre ad una serie di impegni istituzionali e di fan engagement.

Questa iniziativa rappresenta un'ulteriore testimonianza dell'impegno di portare il brand Milan nel mondo e di consolidare la presenza del Club in Nord America, dove i rossoneri sono stati presenti in diverse occasioni negli ultimi anni e dove torneranno il mese prossimo con la Prima Squadra maschile per un Pre-Season Tour negli Stati Uniti.