Il Milan interverrà sul mercato di gennaio? Di Marzio: "Non credo pesantemente. Ma almeno un tassello lo sistemerà"

Gianluca Di Marzio, noto giornalista espero di mercato, in diretta su Sky Sport parla delle possibili mosse del Milan nell'imminente calciomercato di gennaio. Queste le sue dichiarazioni:

Il Milan interverrà a gennaio?

“Pesantemente non credo. Almeno un tassello lo sistemerà, proverà a prendere un centrocampista anche se ora tornerà Bennacer e bisognerà capire le condizioni fisiche del giocatore. Ma comunque penso in quel ruolo lì. Se vai a guardare le altre situazioni in altri reparti alternative ce ne sono in tutti i ruoli”.