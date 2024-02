Il Milan la controribalta a Frosinone e la vince: decisivo il fattore "testa"

vedi letture

Un Milan folle vince con fatica a Frosinone contro l'ottima realtà messa in piedi da Eusebio Di Francesco. La formazione di Stefano Pioli è infatti prima andata in vantaggio, poi è stata ripresa e ribaltata, salvo poi reagire d'orgoglio, controribaltarla e per l'appunto vincerla quando oramai nessuno più ci credeva, un po' come successo due settimane fa ad Udine.

Oltre alla qualità dei giocatori, decisivo per il Milan questa sera è stato il fattore "testa". Due dei tre gol che hanno permesso ai rossoneri di vincere al Benito Stirpe sono per l'appunto arrivati di capo, con Giroud prima e Gabbia poi.