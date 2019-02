Il Milan migliore per il salto di qualità. Gattuso non si fida della Roma ferita

Sarà il miglior Milan possibile quello che stasera scenderà in campo all’Olimpico contro la Roma per il big match della 22esima giornata di serie A. I rossoneri, infortunati a parte, scenderanno in campo con Suso, Piatek e Calhanoglu in attacco, il solito centrocampo con Kessie, Bakayoko e Paquetà, con quest’ultimo alla sua sesta sfida di fila dall’inizio. Da quando è arrivato in Italia, Gattuso non l’ha mai fatto riposare, e questo è un segnale di grande fiducia nei confronti del brasiliano: “Piatek già aveva fatto cinque mesi in cui ogni palla che toccava la segnava, non è una sorpresa. Lucas invece è una spugna, capisce tutto, chiede, è curioso, a livello tattico vuole sapere tutto", ha spiegato Gattuso in conferenza.

In difesa giocheranno invece Rodriguez e Calabria dopo aver riposato in Coppa Italia, e gli unici due centrali disponibili ovvero Romagnoli e Musacchio, visto gli infortuni di Zapata e Caldara. "Devo far rendere tutti al massimo, è il mio mestiere. Bisogna contare fino a dieci, non far perdere l'entusiasmo a nessuno e fargli capire determinate cose che fanno parte della gestione. Allenarli è facile, più difficile intervenire ed essere credibili quando si vede qualche muso lungo", ha fatto sapere l’allenatore in riferimento alla gestione del gruppo.

Ma è un Milan in una fase positiva e Gattuso vuole proseguire questo momento favorevole: “Dobbiamo cavalcare l'onda positiva, loro sono forti e hanno grandi giocatori. Sono quelli che tirano di più in porta, dobbiamo stare molto attenti. Sarà molto difficile per noi, voglio vedere la stessa voglia e la stessa applicazione”. L’allenatore rossonero non si fida della Roma che ha preso 7 gol durante la settimana contro la Fiorentina: “Roma ferita? Quando è in difficoltà poi fanno sempre bene, dobbiamo fare il massimo con attenzione. Sono allenati da un allenatore molto bravo".