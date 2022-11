Il Milan non era la squadra più forte l'anno scorso... Pioli: "No, lo è stata, lo abbiamo dimostrato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha ritirato oggi il premio Sport e Civiltà consegnatogli presso il Teatro Regio di Parma e si è così espresso sullo Scudetto della passata stagione: "Il Milan non era la squadra più forte? No, secondo me è stata la squadra più forte, perché nel momento decisivo del campionato, quando bisognava vincere 6-8 partite consecutive, i ragazzi sono stati fantastici, dimostrando coesione, anima e tanto talento che le altre squadre non sono riuscite ad avere".