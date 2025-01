Il Milan non vinceva in rimonta in Serie A da quasi un anno

Il Milan ieri sera è riuscito a rimontare il Como: dopo lo svantaggio a inizio secondo tempo firmato Diao, alla prima rete in maglia Como, la squadra di Conceicao ha rimesso tutto al proprio posto in cinque minuti grazie alle reti di Theo Hernandez e Rafael Leao. I rossoneri hanno vinto 2-1 e per la prima volta dal 3 febbraio 2024 ha vinto in rimonta in campionato.

Dunque da più di un anno il Milan non rimontava in Serie A: quella volta a farne le spese fu il Frosinone che in casa cedette il passo al Diavolo per 3-2. La rimonta invece sembra una caratteristica peculiare del nuovo Diavolo di Conceicao, che in quattro gare giocate è già riuscito a piazzare tre ribaltoni, due dei quali determinanti per vincere la Supercoppa Italiana.