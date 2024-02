Il Milan ospite a Rennes, in palio gli ottavi di Europa League: la formazione

Questa sera il Milan sarà ospite del Rennes di Julian Stéphan, che fra le mura amiche del Roahzon Park proverà a ribaltare il netto risultato dell'andata. La formazione di Stefano Pioli è infatti forte del vantaggio di tre gol maturato nella gara di giovedì scorso giocata a San Siro, e dovrà essere brava a gestire questo ampio plus anche nei 90 minuti di questa sera, senza rischiare e spendere troppe energie fisiche o mentali così da conquistare questa qualificazione.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

42 Florenzi 24 Kjaer 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 80 Musah

11 Pulisic 14 Reijnders 10 Leao

15 Jovic

All: Stefano Pioli

A disp.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 86 Nsiala, 28 Thiaw, 95 Bartesaghi, 38 Terracciano, 7 Adli, 8 Loftus-Cheek, 81 Eletu, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 9 Giroud.

: Kalulu, Pobega, Tomori, Kalulu, Calabria, Simic (non in lista), Jimenez (non in lista), Caldara (non in lista): /: Tomori, Musah

Ballottaggi: Jovic-Giroud 60-40, Pulisic-Chukwueze 60-40, Reijnders-Loftus 60-40

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: João Pinheiro POR

Assistenti: Bruno Jesus POR - Luciano Maia POR

Quarto uomo: João António Ferreira Gonçalves POR

VAR: Tiago Martins POR

AVAR: Helder Malheiro POR