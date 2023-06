Il Milan pianifica il futuro, Pioli: "A breve incontrerò i dirigenti"

MilanNews.it

In conferenza stampa Mister Pioli parla delle prossime mosse, insieme a Maldini e Massara, per programmare il mercato estivo del Milan.

Ci sarà un intervento massiccio sul mercato? Cosa succederà con Diaz? "In assoluto un allenatore non deve parlare di mercato, a breve incontrerò i dirigenti. Abbiamo avuto un periodo molto impegnativo, sono qua tutti i giorni e quindi ci siamo già confrontati: nei prossimi giorni ci saranno incontri un po' più in profondità su questa situazione. Proveremo a costruire un Milan sempre più forte. Diaz è cresciuto tantissimo, un giocatore forte che è cresciuto insieme. Non conosco la situazione personale di Brahim. Tranne che con Zlatan con gli altri non ho parlato di futuro".