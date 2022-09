Il Milan presenta la sfida con la Samp: "Si torna in azione in campionato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come di consueto il Milan ha pubblicato un post di presentazione della partita di stasera contro la Samp sui propri canali ufficiali social. Il protagonista della copertina odierna è Theo Hernandez. Nel testo del tweet si legge: "Si torna in azione in campionato: Sampdoria-Milan ci aspetta!". Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45 di questa sera, a Marassi.