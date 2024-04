Il Milan può vincere l'Europa League? Evani: "Le potenzialità ci sono"

Momento positivo per il Milan che arriva da una striscia positiva di sei vittorie consecutive, tra campionato ed Europa League. Ora i rossoneri devono mantenere il secondo posto e cercare di andare il più avanti possibile in Europa. A parlare del periodo che sta vivendo la squadra di Stefano Pioli ci ha pensato anche un grande ex rossonero come Alberico "Chicco" Evani che è intervenuto come ospite sulle frequenze di Radio Sportiva nel pomeriggio di mercoledì.

Le parole di Evani sulla possibilità del Milan di vincere l'Europa League: "Le potenzialità ci sono. Si è ripreso bene dopo un momento di difficoltà causato anche dai tanti infortuni. Quando riesce a mettere in campo la miglior formazione è una delle squadre più forti e lo sta dimostrando. Adesso si è ripreso molto bene. In Europa League ci sono delle squadre che potrebbero impensierirla ma ha le possibilità per arrivare fino in fondo”