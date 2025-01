Il Milan può vincere la Champions? Pulisic: "Dobbiamo focalizzarci su ogni partita"

Christian Pulisic, attaccante del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dal 'Maksimir' alla vigilia della sfida contro la Dinamo Zagabria, valida per la ottava e ultima giornata della Champions League Phase e in programma domani alle 21:00 in Croazia.

Cosa manca al Milan in questo momento?

"Difficile dire con esattezza. Penso che nelle ultime partite abbiamo dimostrato uno spirito sempre verso la fine: vogliamo mostrarlo anche in partenza. Non so quello che manca di più"

Visto che in campionato non va benissimo, questo Milan può vincere la Champions?

"Non è così che pensiamo: visto che non giochiamo bene in campionato allora ci concentriamo solo sulla Champions... Dobbiamo focalizzarci su ogni partita e speriamo di fare bene anche in campionato"